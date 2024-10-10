Жестоко избившую 93-летнюю россиянку с деменцией сиделку заключили под стражу

Суд в Махачкале арестовал сиделку за избиение 93-летней пенсионерки с деменцией

Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

Начало событий в новости Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

Суд в Махачкале заключил под стражу сиделку, которая избила свою 93-летнюю подопечную-пенсионерку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье об истязании с особой жестокостью человека, находящегося в беспомощном состоянии. Она пробудет в СИЗО до 8 декабря.

По версии следствия, все произошло 3 октября. Женщина, находясь в квартире подопечной с деменцией, нанесла пенсионерке множественные удары ладонью по различным частям тела. Указанные действия она сопровождала оскорблениями.

Происходящее попало на видео камеры, установленной в жилище.

