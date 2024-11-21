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07:57, 21 ноября 2024Путешествия

Американец попробовал российскую колу и описал ее вкус фразой «почему это так приятно»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Житель США попробовал российскую колу и описал ее вкус фразой «почему это так приятно». Об этом он рассказал российскому тревел-блогеру и путешественнику, отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации познакомился с Джимом из маленького городка в штате Миссури. По его словам, иностранец обожает все американское, в особенности еду.

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«Но тут встретились мы и… бутылочка "нашей" колы, — пишет блогер. — Та самая, которую можно встретить на прилавках в России, Восточной Европе и, конечно, странах бывшего Советского Союза».

Джим был уверен, что его родная кола — эталон. При этом, по словам россиянина, отечественные напитки — это другой опыт: вкус колы мягкий, без той яркой химозности, которая часто присуща американским газировкам.

«Он сделал первый глоток с опаской, — подчеркнул путешественник. — Сначала взгляд был недоверчивый, как у человека, который готов сказать: "Ну, это же не настоящее!" Но чем больше он пил, тем больше на его лице появлялось недоумения, затем удивления, а потом восхищения».

Российская кола оказалась для американца настоящим открытием. Он ожидал чего-то сладкого, приторного, но получил напиток с гораздо более сбалансированным вкусом. «Нет вот этого ощущения, что я сейчас выпил стакан сахара с химией», — отметил иностранец.

Ранее другой россиянин, проживший в США почти пять лет, раскрылпричину побега из этой страны. Его отпугнули проблемы с уплатой налогов и строгость американских законов.

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