Боец СВО стал мэром российского города

Участник СВО избран мэром города Дагестанские Огни

Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов стал мэром российского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцев?».

Замир Гаджимурадов избран главой города Дагестанские Огни. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.

Ранее возглавлявший город Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост 27 мая этого года. Сейчас обязанности ситименеджера исполняет Алахверди Халилов.

Ранее в Кировской области другой участник спецоперации возглавил районную администрацию. Мужчина одержал победу на выборах главы Подосиновского района.