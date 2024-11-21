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14:57, 21 ноября 2024Россия

Боец СВО стал мэром российского города

Участник СВО избран мэром города Дагестанские Огни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Замир Гаджимурадов (справа)

Замир Гаджимурадов (справа). Фото: страница «Администрация МО «Хивский район» во «ВКонтакте»

Участник специальной военной операции Замир Гаджимурадов стал мэром российского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцев?».

Замир Гаджимурадов избран главой города Дагестанские Огни. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.

Ранее возглавлявший город Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост 27 мая этого года. Сейчас обязанности ситименеджера исполняет Алахверди Халилов.

Ранее в Кировской области другой участник спецоперации возглавил районную администрацию. Мужчина одержал победу на выборах главы Подосиновского района.

ЖЗЛ
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