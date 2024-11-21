Директора автодорожной службы арестовали по делу о крупных взятках в российском регионе

На Камчатке суд арестовал директора автодорожной службы по делу о взятках

На Камчатке суд взял под стражу директора МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взяток в особо крупном размере за заведомо незаконные действия») УК РФ.

По версии следствия, в июне 2022 года и феврале 2023-го он получил от гендиректора ООО и ее супруга четыре миллиона рублей. Деньги предназначались за общее покровительство организации, а также незаконные действия при капитальном ремонте и строительстве ливневок в краевой столице, которые осуществлялись в рамках муниципального контракта. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что хранивший наркотики россиянин попытался дать взятку инспектору ДПС и попался.