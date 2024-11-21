Двое россиян подожгли мотодрезину по заданию неизвестного и попали под статью о теракте

В Подмосковье силовики задержали 2 юношей за поджог мотодрезины за 120 тыс руб.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали двух юношей, которые подожгли мотодрезину в Подмосковье по заданию неизвестного за 120 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, задержанные — молодые люди 2005 и 2006 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело о теракте.

Предварительно, с приятелями связался неизвестный через мессенджер и предложил устроить поджог за 120 тысяч рублей. Для реализации задуманного злоумышленники слили бензин с неустановленного автомобиля, а затем ночью прибыли на 34 километр шестого пикета станции Быково. Там юноши разбили окно самоходного рельсового транспортного средства, залили кабину горючей жидкостью и подожгли.

Сотрудники правоохранительных органов задержали их по горячим следам. После совершенного преступления молодые люди записали видеоотчет для куратора.

Ранее стало известно, что в Москве подожгли релейный шкаф на перегоне железной дороги между станциями Крюково и Сходня.