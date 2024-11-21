Экономист спрогнозировал будущее курса биткоина

Экономист Ордов спрогнозировал откат биткоина после отметки в 100 тысяч долларов

Курс биткоина продолжает бить рекорды, однако через некоторое время с большой вероятностью произойдет откат стоимости, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал будущее этой криптовалюты.

«Текущая ситуация с биткоином в плане его достижения 100 тысяч долларов вроде бы, с одной стороны, давно ожидаемое, но, с другой стороны, абсолютно неожиданное событие. Это связано с высокой волатильностью и непредсказуемостью интереса к этой криптовалюте. В настоящее время мы видим, что крупные инвесторы и хедж-фонды сделали для себя возможным часть собственного портфеля инвестировать в криптовалюты, прежде всего в биткоин. Собственно, это и предопределило дальнейшее ралли котировок биткоина», — объяснил он.

Специалист отметил, что в дальнейшем может произойти снижение, которое окажется болезненным для спекулянтов и даже привести к заметным убыткам или банкротству.

В ближайшие недели можно ожидать превышения этой психологической отметки в 100 тысяч долларов за один биткоин, с другой стороны, дальнейшее ралли, скорее всего, находится в зависимости от макроэкономических условий и состояния мирового фондового рынка Константин Ордов экономист

«Доля биткоина в общей капитализации криптовалют достаточно существенно и заметно увеличилась. Это говорит о том, что биткоин, скорее, является спекулятивным активом, так как другие криптовалюты не сильно интересуют тех же самых крупных инвесторов. Это, конечно, вносит некоторые опасения о возможности резкого падения котировок в случае снижения интереса либо массового выхода инвесторов и хедж-фондов. В этом отношении это может быть связано с турбулентностью на фондовом рынке, когда этим компаниям срочно понадобится ликвидность. Конечно же, первое, что будет продаваться, это не государственные облигации, не акции, а подобного рода высокорискованные активы, которые связаны с ожиданиями высокой доходности», — объяснил он.

21 ноября курс биткоина побил очередной рекорд и достиг отметки в 98 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость этой криптовалюты стала резко расти после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. До этого долгие годы максимальной отметкой оставался рубеж в 74 тысячи долларов.

