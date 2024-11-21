Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:20, 21 ноября 2024Экономика

Экономист спрогнозировал будущее курса биткоина

Экономист Ордов спрогнозировал откат биткоина после отметки в 100 тысяч долларов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Illustration / Reuters

Курс биткоина продолжает бить рекорды, однако через некоторое время с большой вероятностью произойдет откат стоимости, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал будущее этой криптовалюты.

«Текущая ситуация с биткоином в плане его достижения 100 тысяч долларов вроде бы, с одной стороны, давно ожидаемое, но, с другой стороны, абсолютно неожиданное событие. Это связано с высокой волатильностью и непредсказуемостью интереса к этой криптовалюте. В настоящее время мы видим, что крупные инвесторы и хедж-фонды сделали для себя возможным часть собственного портфеля инвестировать в криптовалюты, прежде всего в биткоин. Собственно, это и предопределило дальнейшее ралли котировок биткоина», — объяснил он.

Специалист отметил, что в дальнейшем может произойти снижение, которое окажется болезненным для спекулянтов и даже привести к заметным убыткам или банкротству.

В ближайшие недели можно ожидать превышения этой психологической отметки в 100 тысяч долларов за один биткоин, с другой стороны, дальнейшее ралли, скорее всего, находится в зависимости от макроэкономических условий и состояния мирового фондового рынка

Константин Ордовэкономист

«Доля биткоина в общей капитализации криптовалют достаточно существенно и заметно увеличилась. Это говорит о том, что биткоин, скорее, является спекулятивным активом, так как другие криптовалюты не сильно интересуют тех же самых крупных инвесторов. Это, конечно, вносит некоторые опасения о возможности резкого падения котировок в случае снижения интереса либо массового выхода инвесторов и хедж-фондов. В этом отношении это может быть связано с турбулентностью на фондовом рынке, когда этим компаниям срочно понадобится ликвидность. Конечно же, первое, что будет продаваться, это не государственные облигации, не акции, а подобного рода высокорискованные активы, которые связаны с ожиданиями высокой доходности», — объяснил он.

21 ноября курс биткоина побил очередной рекорд и достиг отметки в 98 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость этой криптовалюты стала резко расти после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. До этого долгие годы максимальной отметкой оставался рубеж в 74 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?

      Минобороны показало уничтожение минометного расчета ВСУ в Харьковской области

      Названы возможные цели атаковавшей Севастополь ракеты ВСУ

      Пожарные освободили 200 застрявших на парковке из-за голубиного помета водителей

      В российском детском саду обвалился пол

      В Раде раскрыли подробности судьбы Зеленского после краха на Украине

      Россиянам перечислили незаменимые вещи на зиму

      В ООН отреагировали на решение МУС арестовать Нетаньяху

      В США объяснили разрешение Байдена наносить удары по России ракетами ATACMS

      Российские прокуроры направили в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше