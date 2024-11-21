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14:41, 21 ноября 2024Мир

ЕС и НАТО укрепят сотрудничество для совместного противостояния Трампу

Le Monde: ЕС и НАТО укрепят сотрудничество, чтобы совместно противостоять Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс укрепят сотрудничество, чтобы совместно противостоять победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу после его вступления в должность в январе. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.

Источник заявил, что назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, а также бывшей глаы правительства Эстонии Каи Каллас на должность главы внешнеполитической службы Евросоюза стало «хорошим предзнаменованием» для дальнейшего сотрудничества альянса и сообщества.

По данным издания, ЕС и НАТО больше не хотят оглядываться назад и стремятся создать образ единства и сотрудничества для укрепления безопасности. Они намерены придать новый импульс ряду вопросов, в том числе касательно военной мобильности, а также активизации усилий по борьбе с киберугрозами и диверсиями.

В материале отмечается, что НАТО и Евросоюз на протяжении долгого времени «делали вид, что не замечают друг друга». Несмотря на то, что бывший генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживал хорошие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, его «постоянно раздражали притязания ЕС в военной области». Соответственно, Брюссель поставил перед собой задачу развивать собственную промышленность, чтобы меньше зависеть от США.

Ранее стало известно о неготовности инфраструктуры Лапландии к присутствию там сил НАТО. Автомобильные дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо в важных районах отсутствует инфраструктура.

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