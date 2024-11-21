Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:21, 21 ноября 2024Культура

Группа «Шаййм» выступит в Москве

Группа «Шаййм» даст концерт в московском культурном центре «Дом» 22 ноября
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Александр Безымянный

В культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт группы «Шаййм». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первое за долгое время выступление столичного прог-рок-коллектива запланировано на пятницу, 22 ноября. Музыканты исполнят песни со своего последнего альбома «Светлые дни», записанного в 2024 году, а также еще не изданные композиции с грядущей пластинки.

Группа «Шаййм» — сайд-проект Никиты Черната, участника групп «Хадн дадн», «Созвездие отрезок» и «Сад имени Федора».

Подробности о мероприятии можно узнать на странице коллектива во «ВКонтакте». Билеты можно приобрести по ссылке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

      МИД Франции усомнился в запуске Россией межконтинентальной ракеты

      В Android появится быстрая настройка новых смартфонов

      В России рассказали об изменениях тактики по противодействию западным ракетам

      На всей территории Украины объявили тревогу

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Жена Петросяна заявила о нежелании ездить в Европу

      Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ под Курском одним ударом

      Дженнифер Лопес заподозрили в романе с телохранителем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше