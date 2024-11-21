Группа «Шаййм» выступит в Москве

Группа «Шаййм» даст концерт в московском культурном центре «Дом» 22 ноября

В культурном центре «Дом» в Москве состоится концерт группы «Шаййм». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первое за долгое время выступление столичного прог-рок-коллектива запланировано на пятницу, 22 ноября. Музыканты исполнят песни со своего последнего альбома «Светлые дни», записанного в 2024 году, а также еще не изданные композиции с грядущей пластинки.

Группа «Шаййм» — сайд-проект Никиты Черната, участника групп «Хадн дадн», «Созвездие отрезок» и «Сад имени Федора».

Подробности о мероприятии можно узнать на странице коллектива во «ВКонтакте». Билеты можно приобрести по ссылке.