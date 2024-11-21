Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:12, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая оказалась недовольна победой Трампа и переехала из США

Телеведущая ДеДженерес оказалась недовольна победой Трампа и покинула США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Эллен Дедженерес

Эллен Дедженерес. Кадр: TheEllenShow / YouTube

Известная телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес переехала из США в Великобританию из-за того, что была недовольна победой Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает американский портал TMZ со ссылкой на источники.

«Эллен ДеДженерес... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», — сказано в сообщении.

Насколько известно, сейчас она живет в доме на юго-западе Англии, в нескольких часах езды от Лондона. За ходом президентской гонки в США она наблюдала уже там, уточняют источники издания и дополняют, что ДеДженерес была «максимально разочарована» итогами голосования.

Утверждается, что ДеДженерес была в числе тех, кто поддерживал и даже спонсировал выдвижение в президенты кандидата от демократов Камалы Харрис. Позицию касательно нового президента США она часто транслировала в социальных сетях.

В июле ДеДженерес объявила о завершении карьеры. В 2021-м телеведущая также сообщила о закрытии своего одноименного шоу. Ее программа выходила в эфир с 2003 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. В чем его обвиняют и как на это отреагировали в мире?

      В ООН ордер на арест Нетаньяху назвали дипломатическим терроризмом

      На Украине заявили о повреждении трех ТЭС

      Глава IIHF назвал опасность для Овечкина при погоне за рекордом Гретцки

      Советник Трампа по национальной безопасности пригрозил МУС и ООН ответом за антисемитизм

      Возле российской школы появился необычный знак

      В российском регионе фура протаранила автобус

      Всемирно известный коньячный дом охватила забастовка

      В Британии заявили о страхе перед Россией после удара ракетами Storm Shadow

      В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше