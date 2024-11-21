Известная телеведущая оказалась недовольна победой Трампа и переехала из США

Телеведущая ДеДженерес оказалась недовольна победой Трампа и покинула США

Известная телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес переехала из США в Великобританию из-за того, что была недовольна победой Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает американский портал TMZ со ссылкой на источники.

«Эллен ДеДженерес... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», — сказано в сообщении.

Насколько известно, сейчас она живет в доме на юго-западе Англии, в нескольких часах езды от Лондона. За ходом президентской гонки в США она наблюдала уже там, уточняют источники издания и дополняют, что ДеДженерес была «максимально разочарована» итогами голосования.

Утверждается, что ДеДженерес была в числе тех, кто поддерживал и даже спонсировал выдвижение в президенты кандидата от демократов Камалы Харрис. Позицию касательно нового президента США она часто транслировала в социальных сетях.

В июле ДеДженерес объявила о завершении карьеры. В 2021-м телеведущая также сообщила о закрытии своего одноименного шоу. Ее программа выходила в эфир с 2003 года.