Известная телеведущая заявила о завершении карьеры

Телеведущая Эллен ДеДженерес заявила, что завершит карьеру в конце года

Известная телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес заявила о завершении карьеры. На заявление ведущей 10 июля обратило внимание издание The Independent.

Зритель одного из стендап-концертов ДеДженерес спросил ее, планирует ли она и дальше заниматься творчеством. Ведущая ответила, что завершит карьеру после того, как в конце 2024 года выйдет специальный концерт на платформе Netflix.

В 2021 году шоу телеведущая объявила о закрытии своего шоу «Шоу Эллен ДеДженерес». Она объяснила, что скандал с сотрудниками проекта, которые обвинили ее в расизме и запугивании, повлиял на ее решение, однако не стал его основной причиной. Шоу выходило с 2003 года.

В 2020 году бывшие сотрудники ДеДженерес рассказали о сексуальных домогательствах продюсеров шоу. Они также пожаловались на расизм и запугивание от руководства. Экс-работники шоу назвали проект лицемерным, так как принцип доброты, который транслировался зрителям, не соблюдался в работе над шоу.