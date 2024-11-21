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13:18, 21 ноября 2024Россия

Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

РИА Новости: кабмин поддержал проект об ответственности за продажу вейпов детям
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Правительство России поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Правительство России поддержало инициативу, призванную установить уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Правильное решение», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на данный момент похожая мера действует в отношении продажи алкоголя. Также источник анонсировал рассмотрение законопроекта на заседании в нижней палате парламента в ближайшее время.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам, чтобы их можно было приобретать в аптеках по рецепту врачей-терапевтов.

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