Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

РИА Новости: кабмин поддержал проект об ответственности за продажу вейпов детям

Правительство России поддержало законопроект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Правительство России поддержало инициативу, призванную установить уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Правильное решение», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на данный момент похожая мера действует в отношении продажи алкоголя. Также источник анонсировал рассмотрение законопроекта на заседании в нижней палате парламента в ближайшее время.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам, чтобы их можно было приобретать в аптеках по рецепту врачей-терапевтов.