Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

В КС России подтвердили отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет

В Конституционном суде России подтвердили отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. До этого военнослужащий обратился с требованием признать неконституционной статью о предельном возрасте службы, в удовлетворении жалобы ему отказали. Текст решения привели в пресс-службе КС.

Боец И.В. Михеевский настаивал на том, что статья 4 Федерального закона (ФЗ)-269 не является конституционной. По мнению мужчины, в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий должен достигать 65 лет. Он опирался на то, что некоторые добровольцы заключали контракт с Минобороны до вступления закона и тогда демобилизоваться можно было по достижении 50 лет.

В КС не нашли противоречащих пунктов в законе и отклонили просьбу Михеевского.

ФЗ-269 приняли в июне этого года. Вместе с тем сохраняет действие ФЗ-63 от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Согласно его положениям, маршал, генерал, адмирал, генерал-полковник могут уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал — в 60 лет; полковник и капитан 1 ранга могут уйти в 55 лет, а военные с иными званиями — в 50 лет.

Ранее сообщалось, что 24-летнего жителя Читы захотели призвать на срочную службу в армии после колонии, участия в специальной военной операции (СВО) и ранения.

Тогда военком региона Константин Селезнев рассказал, что участие в боевых действиях на Украине якобы не освобождает от срочной военной службы. При этом на государственном портале «Объясняем.рф» говорится, что служба по контракту заменяет срочную.