Кремль прокомментировал обращение российских врачей по делу педиатра Буяновой

Песков: Кремль посмотрит видеообращение врачей с призывом освободить Буянову

В Кремле пока не видели видеообращения врачей с просьбой освободить педиатра Надежду Буянову, осужденную по делу о фейках о Российской армии. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«Но обязательно посмотрим. Сейчас я не могу ничего сказать, потому что мы его не видели», — ответил он на вопрос, знакомы ли в Кремле с обращением и может ли президент Владимир Путин рассмотреть возможность помилования.

Буянову обвинили в насмехательстве над семилетним сыном участника спецоперации Украине. По утверждению матери ребенка, врач заявила, что боец был «законной целью для Украины и вообще Россия виновата сама». Женщина также записала видео, на котором рассказала свою версию случившегося. На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

12 ноября педиатру назначили наказание в виде заключения в колонии общего режима сроком на 5,5 года. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев настаивает на том, что его подзащитную оговорили, и указывает на отсутствие каких-либо аудио- или видеозаписей, доказывающих ее вину. Буянова, в свою очередь, сказала, что не испытывает ни к кому ненависти. Она отметила, что не является политиком, потому не могла распространять ложную информацию по политическим мотивам.