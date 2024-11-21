Московских юристов возмутил мусор

Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на плохую уборку и тараканов

Студенты юридического факультета МГУ пожаловались на плохую уборку в учебном корпусе. Представители университета рассказали, что проблемы возникли из-за непрофессионализма клининговой компании, передает РБК.

С фирмой расторгли контракт, уборкой теперь будет заниматься отдельно нанятая бригада. «Расходные материалы факультет закупил самостоятельно. Работает оперативный штаб по обеспечению чистоты на факультете», — добавили в пресс-службе МГУ.

Информация об антисанитарных условиях на юрфаке сперва появилась в Telegram-канале Shot. Студенты рассказали, что проблемы начались в этом году. В учебном корпусе около метро «Университет» перестали выносить мусор и мыть полы. Учащиеся сообщили, что из-за грязи там завелись тараканы.

Студенты возмущались, что руководство вуза третий месяц обещает наладить процесс уборки в корпусе, однако за это время ситуация не изменилась.