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21:15, 21 ноября 2024Забота о себе

Мужчинам раскрыли ключевые причины проблем с эрекцией

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог Ильнур Аглиуллин раскрыл несколько ключевых причин, которые могут вызвать возникновение проблем с эрекцией. Его слова приводит издание UfaTime.ru.

Аглиуллин обратил внимание на то, что почти 50 процентов мужчин в возрасте 40-70 лет имеют проблемы с потенцией. При этом они могут быть спровоцированы как вредными привычками (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками), так и серьезными проблемами со здоровьем.

К эректильной дисфункции, по словам уролога, могут привести гипертония, инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, высокий уровень холестерина в крови, диабет, цирроз печени, почечная недостаточность. Также негативно на мужское здоровье влияют неврологические недуги: эпилепсия, инсульт, рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

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Еще одной причиной проблем с потенцией врач назвал приапизм. По его словам, этот недуг характеризуется длительными болезненными эрекциями, не связанными с половым возбуждением. «Приапизм может необратимо повреждать кавернозные тела и сосуды полового члена и приводить к тяжелой эректильной дисфункции», — предупредил Аглиуллин.

Наконец, спровоцировать проблемы с эрекцией могут гормональный дисбаланс и прием некоторых лекарств, включая антидепрессанты, антигистаминные средства и препараты от гипертонии.

Ранее уролог-андролог, хирург Расим Шигапов предупредил, что простатит заметно помолодел: его диагностируют даже 30-летним мужчинам. Врач объяснил, что ранний простатит может быть спровоцирован как переохлаждением, так и беспорядочной половой жизнью.

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