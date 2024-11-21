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01:59, 21 ноября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили отказ пригласить Зеленского на G20

Депутат Рады Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за отказа искать мир
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал отсутствие президента страны Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Дубинский объяснили отказ пригласить Зеленского на G20 и связал это с нежеланием украинского лидера искать мир.

«В принципе, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире. Отказ в поездке на G20 — должен подчеркнуть это "капсулирование"», — написал он.

Ранее в России заявляли об упущенном шансе мира на Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напоминал, что шанс на урегулирование кризиса стал упущенным весной 2022 года по вине США и Евросоюза.

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