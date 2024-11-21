На Украине оценили возможность территориальных уступок

Глава МИД Украины Сибига исключил территориальные уступки для урегулирования

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Вашингтон оценил возможность территориальных уступок в обмен на урегулирование конфликта с Россией. Его слова приводит газета The Hill.

Во время встречи с членами Хельсинкской комиссии США Сибига оценил возможность территориальных уступок для урегулирования конфликта на Украине. «Мы не примем какие-либо сделки, предполагающие обмен территорий на мир», — исключил он.

Министр добавил, сейчас США сейчас не могут позволить себе выглядеть слабыми.

Ранее Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе двусторонней встречи дальнейшую помощь Вашингтона Киеву. Они также скоординировали последующие шаги после президентских выборов в США.