Глава МИД Украины обсудил с Блинкеном дальнейшую помощь США

Глава МИД Украины Сибига обсудил с Блинкеном дальнейшую помощь США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе двусторонней встречи дальнейшую помощь Вашингтона Киеву. Сообщение опубликовано на сайте МИД Украины.

«Украинская сторона сотрудничает как с вновь избранным президентом [США Дональдом Трампом] и его командой, так и с действующей администрацией», — заявил Сибига.

Как сообщается, Сибига и Блинкен скоординировали последующие шаги после президентских выборов в США. Глава МИД Украины выразил искреннюю признательность госсекретарю США за беспрецедентную помощь Вашингтона и заявил о контактах как с Демократической, так и Республиканской партией США.

Ранее Блинкен по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о намерении альянса подготовить Украину к продолжению конфликта в 2025 году. Он заверил, что НАТО продолжит поддержку Киева в соответствии с меняющейся ситуацией.