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09:26, 21 ноября 2024Бывший СССР

На Украине ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в нескольких областях Украины введены экстренные отключения света
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) были введены экстренные отключения света. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света», — указано в сообщении.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что из-за дефицита электроснабжения в Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии по графику четыре часа через шесть.

Он добавил, что со среды, 20 ноября, будет ухудшение ситуации из-за похолодания, снега и дождя, после чего будут введены ограничения в виде графика подачи света четыре часа через четыре.

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