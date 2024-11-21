На Украине ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в нескольких областях Украины введены экстренные отключения света

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) были введены экстренные отключения света. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света», — указано в сообщении.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что из-за дефицита электроснабжения в Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии по графику четыре часа через шесть.

Он добавил, что со среды, 20 ноября, будет ухудшение ситуации из-за похолодания, снега и дождя, после чего будут введены ограничения в виде графика подачи света четыре часа через четыре.