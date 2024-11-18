Из-за дефицита в Киеве будут подавать свет по графику четыре часа через шесть

Из-за дефицита электроснабжения в Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии по графику четыре часа через шесть. Об этом сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев24».

«В Киеве сейчас ощущается дефицит электроснабжения. Поэтому у нас ограничения подачи: четыре часа — подача, шесть часов — отсутствие подачи», — сказал он.

По словам эксперта, такой график отключений можно считать легким. Он добавил, что со среды, 20 ноября, будет ухудшение ситуации из-за похолодания, снега и дождя, после чего будут введены ограничения в виде графика подачи света четыре часа через четыре.

Ранее стало известно, что в украинской столице начались отключения электроэнергии. За день до этого энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в результате ударов Российской армии было повреждено оборудование ряда теплоэлектростанций.