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16:17, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии

Из-за дефицита в Киеве будут подавать свет по графику четыре часа через шесть
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Из-за дефицита электроснабжения в Киеве ввели ограничения на подачу электроэнергии по графику четыре часа через шесть. Об этом сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев24».

«В Киеве сейчас ощущается дефицит электроснабжения. Поэтому у нас ограничения подачи: четыре часа — подача, шесть часов — отсутствие подачи», — сказал он.

По словам эксперта, такой график отключений можно считать легким. Он добавил, что со среды, 20 ноября, будет ухудшение ситуации из-за похолодания, снега и дождя, после чего будут введены ограничения в виде графика подачи света четыре часа через четыре.

Ранее стало известно, что в украинской столице начались отключения электроэнергии. За день до этого энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в результате ударов Российской армии было повреждено оборудование ряда теплоэлектростанций.

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