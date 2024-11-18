В Киеве начались отключения света после удара по энергообъектам

В Киеве после масштабного удара по энергообъектам начались отключения света

В Киеве после произошедшего днем ранее масштабного удара по энергообъектам начались отключения света. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Киеве начались отключения света (...). В том числе обесточен городской фуникулер», — говорится в сообщении канала.

В воскресенье, 17 ноября, российские военные нанесли массированный удар по объектам энергосистемы Украины. Как отметили в Минобороны России, Вооруженные силы страны атаковали критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского военно-промышленного комплекса.

После этого украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в результате ударов было повреждено оборудование ряда теплоэлектростанций. Впоследствии организация также сообщила, что 18 ноября в Киеве практически весь день будут проводить стабилизационные отключения света.

