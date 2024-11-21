На Украине захотели отменить отсрочку для одной категории аспирантов

На Украине отменят отсрочку для аспирантов-контрактников

На Украине аспирантам-контрактникам отменят отсрочку в 2025 году. Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Будет отменено контрактное обучение на дневной форме. Сейчас по законам Украины такая форма обучения дает право на отсрочку.

По словам Бабака, на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч украинцев. «При том, что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч. Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки», — заявил он.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины попросили изменить форму сотрудников военкоматов из-за того, что гражданское население их путает.