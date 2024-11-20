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19:56, 20 ноября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ попросили изменить форму военкомам

Депутат Рады Федиенко: солдаты ВСУ просят изменить форму ТЦК из-за путаницы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили изменить форму сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) из-за того, что гражданское население их путает. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Александр Федиенко, передает ТАСС.

«Военные говорят мне: "А можно изменить форму ТЦК на другую, потому что, когда мы приезжаем, например, в отпуск, нас боятся и от нас бегут люди." Это ненормально», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что выступает против насильственной мобилизации населения, за что должны нести ответственность руководители ТЦК, которые, таким образом, по его мнению, дискредитируют ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает до четырех миллиардов долларов в год от ТЦК. По его словам, на Украине возможно жить только в случае, если у человека есть средства, чтобы откупиться от военкомов.

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