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15:27, 21 ноября 2024Культура

Невестка Королевой Валынкина стала Глушко

Невестка Королевой Валынкина поменяла фамилию на Глушко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Невестка певицы Наташи Королевой Мелисса Валынкина официально сменила фамилию на Глушко. Об этом сообщает «7 Дней».

Девушка опубликовала фото документа с новой фамилией. «Ура, наконец-то получила паспорт», — подписала она кадр.

О том, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного как Тарзан, женился на бывшей стриптизерше, стало известно в августе. Церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что теперь девушка занимается визажем, выкладывая свои работы в социальных сетях.

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