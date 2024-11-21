Обнаружен новый вид динозавров

Historical Biology: обнаружен новый вид анкилозавра

Группа археологов и палеонтологов из Музея провинции Цзянси вместе с коллегами из Университета Юньнань обнаружили новый вид динозавра в южной части Китая. Найденные останки относятся к анкилозавру, которых впервые раскопали в 1986 году в формации Танбянь недалеко от деревни Лунси в провинции Цзянси. Исследование опубликовано в журнале Historical Biology.

Анкилозавры известны своей тяжелой броней, состоящей из парасагиттальных рядов остеодерм (кожных окостенений), которые покрывали их низко посаженные тела, придавая им характерный вид. Они были массивными четвероногими с крепкими головами и хвостами, некоторые из которых имели утолщенные «дубинки». Эти динозавры достигали в среднем шести метров в длину и полутора метров в высоту, обладая мощной мускулатурой, чтобы поддерживать свой значительный вес.

Исследование включало тщательное изучение останков, которые хранились почти 40 лет после их первоначального обнаружения. Команда ученых провела анализ сохранности окаменелостей, чтобы определить степень целостности скелета. В результате анализа выяснилось, что это был взрослый самец возрастом от 72 до 84 миллионов лет, с относительно полным скелетом, за исключением черепа и нижней челюсти.

Сравнительное изучение скелетных структур позволило установить, что это уникальный вид анкилозавров. Новому виду дали название Huaxiazhoulong shouwen, что делает его вторым открытым представителем анкилозавров на территории провинции Цзянси. Особенностью данного вида являются уникальные особенности хвоста, который обладал массивной «дубинкой».

Место раскопок, где была обнаружена окаменелость, богато костями и яйцами динозавров. В этом регионе сложились благоприятные условия для сохранения древних скелетов благодаря слоям красного аргиллита и песчаника, обеспечившим хорошую консервацию находок. Эта геологическая особенность позволила сохранить останки в их первоначальном состоянии на протяжении миллионов лет.

Исследователи считают, что их открытие расширяет представления о разнообразии динозавров позднего мелового периода, обитавших на территории современного Китая. Новый вид также вносит ясность в эволюционную историю анкилозавров, позволяя ученым лучше понять процессы адаптации и видообразования в этом регионе.