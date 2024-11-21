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13:04, 21 ноября 2024Силовые структуры

Обыски в доме выстрелившего в двух охотников россиянина попали на видео

СК показал обыски в доме жителя Подмосковья, расстрелявшего охотников в лесу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи провели обыск в доме 41-летнего подозреваемого в расправе над двумя охотникам в Талдомском лесу. Запись «Ленте.ру» предоставили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах сотрудники изымают из жилища задержанного ружье, патроны и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Вечером 17 ноября россиянин заметил двух мужчин, охотившихся на бобров, и открыл по ним огонь из ружья. Жизнь одного из раненых удалось спасти прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Ранения второго оказались не совместимы с жизнью. С задержанным работают следователи и криминалисты, устанавливается мотив преступления и все обстоятельства.

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