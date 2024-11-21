Россиянина задержали за расстрел охотников на бобров

В Талдоме задержали расстрелявшего охотников на бобров мужчину

В Московской области полиция задержала подозреваемого в расправе над двумя охотниками мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, вечером 17 ноября злоумышленник заметил двух мужчин, охотившихся на бобров, и открыл по ним огонь из ружья. Жизнь одного из раненых удалось спасти прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Ранения второго оказались не совместимы с жизнью. С задержанным работают следователи и криминалисты, устанавливается мотив преступления и все обстоятельства.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли ружья, патроны и иные предметы, имеющие значение для следствия.

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