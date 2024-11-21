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14:42, 21 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция в Абхазии захотела отозвать инвестиционное соглашение с Россией

Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве инвестиционного соглашения с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщил председатель организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулиа, пишет ТАСС.

По его словам, власти Абхазии имеет два реальных пути отмены соглашения. Либо через парламент путем голосования, либо это сделает кабмин вместе с президентом. Об официальном начале процесса отзыва документа не сообщается.

Протесты в Абхазии начались 12 ноября из-за задержания оппозиционеров, критиковавших инвестиционное соглашение с Россией. По словам оппозиции, этот документ является «распродажей ресурсов страны иностранцам».

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