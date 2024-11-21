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14:50, 21 ноября 2024Ценности

Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

AliExpress: спрос на ушастые наушники вырос у россиян в распродажу 11/11
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Аналитики AliExpress СНГ перечислили самые необычные покупки россиян в дни распродажи 11/11. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно исследованию, в топ-3 интересных заказов вошли худи для переключателя коробки передач, который купили около пяти тысяч раз и «ушастые» наушники, приобретенные более 10 тысяч раз. Кроме того, в списке оказался конструктор с персонажами из популярных мультфильмов — им пользователи интересовались более 4 тысяч раз.

Помимо необычных товаров, россияне покупали технику. Особенно аналитики отметили рост в категории наушников, умных колонок и смартфонов. Помимо этого, вырос спрос на походный инвентарь — клиенты платформы часто покупали водонепроницаемые перчатки и туристические фонари.

Ранее в ноябре в «МегаФоне» также назвали самые популярные у россиян товары в дни распродаж.

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