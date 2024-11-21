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09:49, 21 ноября 2024Экономика

Ряду российских регионов пообещали ненастную погоду

Синоптик Вильфанд: сильный ветер и осадки ожидаются на юге России и в Сибири
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Ненастная погода ожидается на юге России, в Сибири и на Урале. Каким регионам ждать непогоду, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Усиление ветра, в частности, прогнозируется в Краснодарском крае: порывы могут достичь скорости в 22 метра в секунду, на побережье — 25 метров в секунду. Ветер силой до 30 метров в секунду возможен в Крыму — он сохранится до субботы, 23 ноября. Также в горах полуострова и на Кубани вероятны осадки в виде ливней и мокрого снега. При нулевой температуре может наблюдаться гололед и налипание мокрого снега, предупреждает синоптик.

Осадки выпадут и в Челябинской области — Вильфанд прогнозирует в регионе дождь и мокрый снег. Также высока вероятность образования гололеда и отложения мокрого снега. Неприятную погоду метеоролог обещает и в Сибири. Так, по сведениям Вильфанда, вместе с теплым воздухом с Атлантики в Кузбасс придут мокрый снег и метель. Ветер в Кемеровской области усилится до 22 метров в секунду.

Ранее неблагоприятную погоду пообещали жителям центральных регионов России. В четверг, 21 ноября, интенсивные осадки пройдут в столице — в первую половину дня Москва будет пребывать в теплом секторе циклона, но после обеда ее накроет холодный фронт.

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