Россиян предупредили о неблагоприятных явлениях

Синоптик Вильфанд: неблагоприятные погодные явления затронут Центральную Россию

В четверг, 21 ноября, неблагоприятные явления затронут территорию Центральной России — в том числе Москву. Об этом предупредил жителей страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Главная непогода, по словам синоптика, ожидается в столице. «Хоть температура и будет положительная, но москвичам теплой эта погода не покажется, потому что скорость ветра будет усиливаться и пойдут осадки, причем интенсивные. В течение одного дня жители столицы почувствуют, что такое циклоническая деятельность», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что Москва будет находиться в теплом секторе циклона, то есть между двумя фронтальными разделами — это и приведет к резкому ухудшению погоды. Минимальные температуры в столице будут на уровне плюс 3-5 градусов Цельсия, а максимальные — около плюс 8-10 градусов. «Это, конечно, супертеплая погода. По расчетам, она бывает в начале второй декады октября, то есть на 40-45 дней погода отстает от своего [климатического] развития», — пояснил Вильфанд.

Во второй половине дня столицу накроет холодный фронт — пойдет мокрый снег, и температура воздуха резко понизится до плюс 2 градусов в самой Москве и до нуля градусов — в области. При этом выпадет около 20 миллиметров осадков — это больше половины от нормы для некоторых районов города.

Ранее о резком похолодании предупредили жителей юга России — там температура воздуха понизится сразу на 10-14 градусов. Ночные температуры в воскресенье, 24 ноября, станут отрицательными. Столбики термометров опустятся до нуля — минус трех градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 1-3 градусов.