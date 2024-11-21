Постпред России в Вене раскритиковал доклад МАГАТЭ по ЗАЭС

Ульянов: в докладе МАГАТЭ не указывается, как именно Киев создает угрозы ЗАЭС

В докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не указывается, какие конкретно угрозы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создает Украина. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщается в его Telegram-канале.

«Главная задача экспертов МАГАТЭ заключается в фиксации всех угроз и провокаций в отношении ЗАЭС, а также анализа последствий таких действий. К большому сожалению, с этим Агентство справляется неудовлетворительно. И как раз в этом состоит основная проблема доклада — в нем в очередной раз не указывается, какие конкретно угрозы безопасности ЗАЭС создает Украина», — отметил дипломат.

