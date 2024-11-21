Преступник попытался сбежать от полиции на газонокосилке

В США преступник попытался сбежать от сотрудника полиции верхом на газонокосилке

В США задержали вооруженного преступника из штата Мичиган, который попытался сбежать от помощника шерифа на газонокосилке, а потом прострелил себе руку. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел еще 19 сентября. Сотрудник полиции Роберт Хендерсон приехал к дому 41-летнего Джеймса Митчелла Керра, чтобы арестовать его за нарушения правил УДО. Керр, который был ранее осужден по тяжкой статье, косил траву у дома. Он отказался слезть с газонокосилки и попытался сбежать верхом на ней. Хендерсон преследовал преступника пешком, пока тот не съехал в канаву.

После этого помощник шерифа достал электрошокер и потребовал, чтобы Керр сдался. Тот отказался, достал из газонокосилки пистолет и направил на Хендерсона. Полицейский использовал электрошокер. Получивший удар током преступник прострелил себе руку из собственного оружия и упал.

Керра доставили в больницу и после лечения арестовали. 23 октября ему предъявили обвинение в покушении на представителя властей с применением огнестрельного оружия и препятствованию исполнения правосудия.

Суд над Керром начался 13 ноября. В данный момент офис шерифа проводит дополнительное независимое расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Австрии вынесли приговор мужчине, который свалил вину за серию вооруженных ограблений на 14-летнего сына и его друга. Преступник заявил, что подростки надоумили его совершить преступления.