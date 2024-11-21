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05:30, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Прорвавшаяся к Лаврову британская журналистка покраснела после слов Захаровой

Симоньян: прорвавшаяся к Лаврову британская журналистка Sky News покраснела
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале рассказала, что прорвавшаяся на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова британская журналистка телеканала Sky News покраснела после слов официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, что дипломат предложила российскому пресс-пулу проголосовать, можно ли иностранному репортеру присутствовать в зале, коллеги единогласно разрешили. После этих слов «та почему-то покраснела».

«Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — написала Симоньян.

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщила «Российская газета».

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