Британская журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка Sky News пыталась прорваться с вопросами к Лаврову на саммите G20

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом написала «Российская газета».

На пресс-конференцию Лаврова были приглашены только российские и бразильские журналистки, однако британка узнала место их встречи. Корреспонденты из пула министра согласились допустить коллегу из Великобритании: это решение им поручила принять официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.