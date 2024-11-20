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21:46, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Британская журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

Журналистка Sky News пыталась прорваться с вопросами к Лаврову на саммите G20
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом написала «Российская газета».

На пресс-конференцию Лаврова были приглашены только российские и бразильские журналистки, однако британка узнала место их встречи. Корреспонденты из пула министра согласились допустить коллегу из Великобритании: это решение им поручила принять официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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