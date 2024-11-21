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17:45, 21 ноября 2024Ценности

Россиянам перечислили незаменимые вещи на зиму

CDEK.Shopping: трикотажный костюм назвали незаменимой вещью на зиму
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Россиянам перечислили незаменимые предметы гардероба на зиму. Комментарий от руководителя Fashion категории CDEK.Shopping Елизаветы Поповой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала читателей приобрести трикотажный костюм. «Такой костюм универсален — его можно надеть как на прогулку по заснеженному городу, так и на ужин в ресторане и даже на деловую встречу», — пояснила она.

Кроме того, важно подобрать шапку и перчатки, которые стали трендом в текущем сезоне, особенно перчатки из кожи. Брюки-клеш собеседница издания также назвала маст-хэвом холодного времени года. «Обратите внимание как на джинсы этой модели, так и на фактурные вещи из замши и вельвета», — говорит Попова.

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По словам модного эксперта, актуальность обрел и свитер с закругленными объемными плечами. Сейчас также в тренде кожаный жакет, подытожила специалистка. «Приталенные модели можно носить просто как жакет поверх футболки или рубашки. А объемные удлиненные модели могут быть и верхней одеждой», — заключила она.

Ранее в ноябре российский стилист Александр Рогов раскрыл необычный модный тренд в одежде.

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