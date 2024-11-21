Российский старшеклассник заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту

Shot: старшеклассник из Башкирии заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы

Старшеклассник из Башкирии заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту в игре Roblox. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, юная россиянка выполнила условие, однако робуксов так и не получила. Когда 17-летний юноша ничего не прислал, девочка рассказала обо всем матери.

Несовершеннолетнего задержали в Башкирии. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Одиннадцатиклассник из благополучной полной семьи, до этой истории он никогда не состоял на учете.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге школьник домогался 12-летней девочки и распространял ее интимные фото в сети.

Мать заявила оперативникам, что подросток напал на ее дочь у подъезда, позже он каким-то образом купил снимки школьницы эротического содержания, после чего начал шантажировать девочку.