Секс-символ MMA порадовала фанатов фото в откровенном бикини

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав пышную грудь и рельефное тело. Так, она предстала перед камерой в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и плавок с леопардовыми завязками и лямками. «Столько всего есть для улыбки», — подписала блогерша пост, который набрал 24,9 тысячи лайков.

Поклонники оценили кадры спортсменки в комментариях. «Такая шикарная и безупречная», «Совершенно потрясающе», «Ты выглядишь просто невероятно», «Тут определенно есть чему улыбнуться», «Красивая женщина», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Пейдж Ванзант снялась в откровенном комплекте нижнего белья.