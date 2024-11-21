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10:23, 21 ноября 2024Ценности

Секс-символ MMA порадовала фанатов фото в откровенном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paigevanzant

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав пышную грудь и рельефное тело. Так, она предстала перед камерой в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и плавок с леопардовыми завязками и лямками. «Столько всего есть для улыбки», — подписала блогерша пост, который набрал 24,9 тысячи лайков.

Поклонники оценили кадры спортсменки в комментариях. «Такая шикарная и безупречная», «Совершенно потрясающе», «Ты выглядишь просто невероятно», «Тут определенно есть чему улыбнуться», «Красивая женщина», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Пейдж Ванзант снялась в откровенном комплекте нижнего белья.

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