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19:51, 21 ноября 2024Бывший СССР

«Тор» начнет прикрывать Минск

Командующий ВС Белоруссии Лукьянович: ЗРК «Тор-M2» начнет прикрывать Минск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-M», поступивший на баланс Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, будет прикрывать Минск. Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил белорусской армии Андрей Лукьянович, передает РИА Новости.

«Очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска», — приводятся в публикации слова военного.

Он отметил, что нынешняя конфигурация доработана инженерами с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее в Гродненской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Отмечалось, что режим введен из-за задействования Минском военной и специальной техники.

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