«Тор» начнет прикрывать Минск

Командующий ВС Белоруссии Лукьянович: ЗРК «Тор-M2» начнет прикрывать Минск

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-M», поступивший на баланс Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, будет прикрывать Минск. Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил белорусской армии Андрей Лукьянович, передает РИА Новости.

«Очередная батарея ЗРК "Тор-M2" в ближайшее время заступит на боевое дежурство по ПВО и будет осуществлять противовоздушное прикрытие города Минска», — приводятся в публикации слова военного.

Он отметил, что нынешняя конфигурация доработана инженерами с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее в Гродненской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Отмечалось, что режим введен из-за задействования Минском военной и специальной техники.