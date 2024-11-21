Удар экспериментальной ракетой по Днепропетровску попал на видео

Опубликовано видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш»

Удар экспериментальной ракетой Вооруженных сил (ВС) России по заводу «Южмаш» в Днепропетровске попал на видео. Видео публикует УНИАН в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны прилеты шести боевых частей ракеты по объектам в Днепропетровске. Также агентство выложило видео непосредственного поражения завода «Южмаш», на котором видно разделение каждой боевой части на шесть боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе межконтинентальной баллистической ракеты по Днепропетровску. Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза.