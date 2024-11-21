Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:49, 21 ноября 2024Бывший СССР

Удар экспериментальной ракетой по Днепропетровску попал на видео

Опубликовано видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Удар экспериментальной ракетой Вооруженных сил (ВС) России по заводу «Южмаш» в Днепропетровске попал на видео. Видео публикует УНИАН в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны прилеты шести боевых частей ракеты по объектам в Днепропетровске. Также агентство выложило видео непосредственного поражения завода «Южмаш», на котором видно разделение каждой боевой части на шесть боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе межконтинентальной баллистической ракеты по Днепропетровску. Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше