Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:47, 21 ноября 2024Россия

В Крыму оценили планы вторжения Запада в Белоруссию

В Крыму считают, что планы вторжения Запада в Белоруссию обречены на провал
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с РИА Новости оценил планы Запада по вторжению в Белоруссию.

Как заявил Чегринец, планы западных стран по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный партнер в лице России. «Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах», — отметил он.

Чегринец также указал на необходимость поддерживать крепкие межгосударственные белорусско-российские связи и не позволить западным спецслужбам дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москве и Минску есть чем ответить, комментируя расследование планов нападения на Белоруссию. По его словам, цель Запада — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      В России напомнили Канаде о ее суверенитете

      В Крыму оценили планы вторжения Запада в Белоруссию

      Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

      Россиянам назвали способ увеличить пенсию

      В ДНР оценили последствия решения по ударам вглубь России для западных стран

      В Госдуме заявили о «позднем прозрении» Зеленского по поводу Крыма

      Число жертв обстрела жилого района в Газе выросло до 66

      Кадыров обвинил ВСУ в использовании жителей Часова Яра в качестве «живого щита»

      Учительница 20 раз занялась сексом с 14-летним учеником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше