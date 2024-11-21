В Крыму считают, что планы вторжения Запада в Белоруссию обречены на провал

Председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в беседе с РИА Новости оценил планы Запада по вторжению в Белоруссию.

Как заявил Чегринец, планы западных стран по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный партнер в лице России. «Планы западных спецслужб по нападению или дестабилизации ситуации в Белоруссии обречены на провал и потерпят крах», — отметил он.

Чегринец также указал на необходимость поддерживать крепкие межгосударственные белорусско-российские связи и не позволить западным спецслужбам дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москве и Минску есть чем ответить, комментируя расследование планов нападения на Белоруссию. По его словам, цель Запада — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма.