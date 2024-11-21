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00:42, 21 ноября 2024Бывший СССР

В России оценили расследование планов нападения на Белоруссию

Слуцкий оценил расследование нападения на Белоруссию словами «есть чем ответить»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москве и Минску есть чем ответить, комментируя расследование планов нападения на Белоруссию. Его словам приводит РИА Новости.

«Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт», — заявил Слуцкий, указав, что цель Запада — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма.

«Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — подчеркнул Слуцкий.

Он также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России прямо гласит, что при агрессии против Минска как участника Союзного государства Москва может применить в ответ ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польские спецслужбы активно создают вооруженные формирования.

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