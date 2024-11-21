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21:55, 21 ноября 2024Мир

В ООН призвали не допустить эскалации конфликта на Украине

Дюжаррик: стороны конфликта на Украине должны предотвратить эскалацию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

ООН призывает стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги по предотвращению эскалации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, ООН хочет видеть завершение этого конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности, а также с соблюдением резолюций Генеральной Ассамблеи. Дюжаррик отметил, что украинский конфликт «идет в неправильном направлении».

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — сказал представитель генсека ООН.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о выполнении задач спецоперации (СВО). Он отметил, что все стоящие перед РФ задачи СВО будут решены.

ЖЗЛ
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