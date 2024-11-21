В ООН призвали не допустить эскалации конфликта на Украине

Дюжаррик: стороны конфликта на Украине должны предотвратить эскалацию

ООН призывает стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги по предотвращению эскалации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, ООН хочет видеть завершение этого конфликта в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности, а также с соблюдением резолюций Генеральной Ассамблеи. Дюжаррик отметил, что украинский конфликт «идет в неправильном направлении».

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — сказал представитель генсека ООН.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о выполнении задач спецоперации (СВО). Он отметил, что все стоящие перед РФ задачи СВО будут решены.