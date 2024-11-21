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19:16, 21 ноября 2024Россия

В России такса вцепилась в лицо годовалой девочке и едва не оставила ее без глаз

В Самарской области такса вцепилась в лицо годовалой девочке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nicole Logan / Unsplash

В Самарской области такса вцепилась в лицо годовалой девочке и едва не оставила ее без глаз. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 21-летняя мать гуляла с годовалой дочерью, когда к ним подбежала соседская такса. Животное вцепилось в лицо ребенку и несколько раз укусило.

Медики диагностировали у пациентки многочисленные травмы. «Девочка едва не лишилась глаз — раны остались около глазниц», — рассказал собеседник канала.

Ранее в Новосибирской области стая бродячих собак напала на первоклассницу, когда та возвращалась домой. Животные разодрали на девочке одежду.

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