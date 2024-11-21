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09:20, 21 ноября 2024Россия

В России захотели ужесточить правила получения одной справки для автомобилистов

В России захотели пересмотреть правила получение справки для водительских прав
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России захотели пересмотреть правила получение справки для водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас получить справку с результатом анализов на наркотики можно за несколько тысяч рублей. Этим активно пользуются граждане, указано в публикации.

В этой связи Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу пациентов наркологов и психиатров. Попавших в списки предложили не пускать за руль до излечения.

Ранее в России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами, подняв его до 16 лет. Сейчас нижняя граница составляет 14 лет.

ЖЗЛ
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