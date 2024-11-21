В России захотели ужесточить правила получения одной справки для автомобилистов

В России захотели пересмотреть правила получение справки для водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, сейчас получить справку с результатом анализов на наркотики можно за несколько тысяч рублей. Этим активно пользуются граждане, указано в публикации.
В этой связи Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу пациентов наркологов и психиатров. Попавших в списки предложили не пускать за руль до излечения.
Ранее в России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами, подняв его до 16 лет. Сейчас нижняя граница составляет 14 лет.