В России захотели ужесточить правила получения одной справки для автомобилистов

В России захотели пересмотреть правила получение справки для водительских прав

В России захотели пересмотреть правила получение справки для водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас получить справку с результатом анализов на наркотики можно за несколько тысяч рублей. Этим активно пользуются граждане, указано в публикации.

В этой связи Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу пациентов наркологов и психиатров. Попавших в списки предложили не пускать за руль до излечения.

Ранее в России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами, подняв его до 16 лет. Сейчас нижняя граница составляет 14 лет.