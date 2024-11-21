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09:25, 21 ноября 2024Россия

В российском регионе тигр утащил в тайгу водителя лесовоза

В Хабаровском крае тигр утащил в тайгу и растерзал водителя лесовоза
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Хабаровском крае тигр утащил в тайгу водителя лесовоза. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям издания, россиянин остановился в 20 километрах от поселка Солонцова. Там на него и набросился хищник — схватил за ногу и утянул в чащу. В региональном управлении МВД отметили, что животное растерзало водителя, пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что оперативная группа добралась до места инцидента и начала работу с охотоведами.

Предположительно, хабаровчанин вышел из автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса, в этот момент и произошло нападение зверя.

До этого на Курильских островах медведь напал на двух мужчин и частично снял скальп с одного из них. Пострадавшего успели экстренно прооперировать. Медики тогда назвали его состояние тяжелым.

ЖЗЛ
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