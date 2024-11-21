Волны на Черном море и в Финском заливе достигнут трехметровой высоты

Синоптик Вильфанд: на Черном море и в Финском заливе возможны трехметровые волны

В ближайшие дни волны на Черном море и в Финском заливе могут достичь в высоту трех с половиной метров. Об этом в беседе с агентством ТАСС предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В восточной части Финского залива прогнозируется усиление ветра до 25-28 метров в секунду, в акватории можно будет наблюдать трехметровые волны. В связи с этим в местных портах будет закрыто судоходство, обратил внимание синоптик. В то же время в Черном море волны поднимутся на высоту до трех с половиной метров, в акватории Азовского моря — до двух метров. Кроме того, в четверг, 21 ноября, на реках Крыма может прибыть вода — ее уровень может подняться до одного метра. Такая ситуация сохранится до ночи воскресенья, оповестил Вильфанд.

Ранее сообщалось о ненастной погоде на юге России, в Сибири и на Урале. Порывистый ветер ожидается в Краснодарском крае и Крыму. Также в горах полуострова и на Кубани вероятны осадки в виде ливней и мокрого снега. Кроме того, интенсивные осадки прогнозируются в Кемеровской и Челябинской областях.