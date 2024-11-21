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10:24, 21 ноября 2024Мир

Захарова описала фразой «поскребет по сусекам» помощь США Украине в 2025 году

Захарова: Вашингтон скребет по сусекам, чтобы обеспечить поддержку Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Вашингтон перед приходом победившего на выборах Дональда Трампа в Белый дом скребет по сусекам, чтобы обеспечить поддержку Украине в 2025 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вашингтон скребет по сусекам, чтобы продлить агонию из своих украинских марионеток и обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала данный подход американской администрации круговой порукой, поскольку у семьи действующего президента США Джо Байдена есть «очевидно коррупционной составляющей и направленности» финансовые интересы на Украине. Дипломат также не исключила, что те деньги, которые идут на Украину потоками из Вашингтона, потом оседают на счетах нерядовых американских граждан, принимающих решения о направлении таких объемов помощи Киеву.

Ранее Захарова заявила, что Германия сеет хаос в Европе, продолжая поставлять Украине технологии и военную помощь. По ее словам, политика Берлина превращает жизнь на европейском континенте «во все больший ад».

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