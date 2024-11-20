Захарова: Германия сеет хаос в Европе, продолжая поставлять технологии Украине

Власти Германии сеют хаос в Европе, продолжая поставлять Украине технологии и военную помощь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Полиция предупреждает евреев и гомосексуалистов (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) не посещать те районы Берлина, в которых находится население арабского происхождения, сочувствующее терроризму (...) Таким образом, в Берлине прекрасно осведомлены о таких элементах (...), но вместо того, чтобы накрыть эти места, правоохранительные органы почему-то предупреждает только две группы населения», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что «у ФРГ, по всей видимости, нет возможностей и средств навести порядок в столице», но при этом Германия продолжает отправлять военную помощь и технологии Украине. По ее словам, такая политика Берлина превращает жизнь на европейском континенте «во все больший ад».

Ранее Захарова заявила, что мировое большинство наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии, однако ее страны не могут признать поражение.

