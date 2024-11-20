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10:09, 20 ноября 2024Мир

Захарова заявила о признании миром коллапса западной идеологии

Захарова: мировое большинство наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Мировое большинство наблюдает чудовищный коллапс западной идеологии, однако ее страны не могут признать поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Весь мир, мировое большинство увидели чудовищный коллапс западной идеологии, а его невозможно скрыть. Они могут скрыть только от собственных граждан, потому что они, так сказать, держат руку на кнопке телевизионных каналов, регуляторики, средств массовой информации и коммуникации», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что остальные страны мира видят это и делают свои выводы. В частности, они стремятся развивать собственные средства массовой информации и альтернативные способы продвижения информации.

Ранее Захарова заявила, что желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову является политикой «двух стульев». При этом она рассказала, что поступок французского лидера вызвал недоумение даже у его сограждан.

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